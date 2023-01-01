О себе

Финансовый аналитик фриланс, вполне успешный, хотя по складу ума гуманитарий. С 2009 занимаюсь йогой. Ценю в людях доброту и открытость. Люблю прогулки по Москве и Подмосковью, парную йогу, тантру.