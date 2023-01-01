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Троицк
Троицк
Профиль пользователя Denis777
О себе
Финансовый аналитик фриланс, вполне успешный, хотя по складу ума гуманитарий. С 2009 занимаюсь йогой. Ценю в людях доброту и открытость. Люблю прогулки по Москве и Подмосковью, парную йогу, тантру.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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