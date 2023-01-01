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Троицк
Профиль пользователя Denis777

фото пользователя Denis777

О себе

Финансовый аналитик фриланс, вполне успешный, хотя по складу ума гуманитарий. С 2009 занимаюсь йогой. Ценю в людях доброту и открытость. Люблю прогулки по Москве и Подмосковью, парную йогу, тантру.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на artlife-fest 🙂

маленькое фото пользователя nadyasmoll
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
Откликнулись 3 участника

Троицк → пообщаться

Пообщаемся по душам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаем в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Helga1604

Москва → сходить на мероприятие

Go на концерт! 25 ноября!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя nyyuutiik

Великий Новгород → пообщаться

Хочу найти того человека с кем можно обсудить все темы на свете

Откликнулись 3 участника

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