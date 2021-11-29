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Томск
Профиль пользователя Yana03

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О себе

Читатю книги (классика, психология , саморазвитие и др.), слушаю классическую музыку, нравится готовить, печь пироги. Люблю животных, есть кошка Варька)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры
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