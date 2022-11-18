Томск
Профиль пользователя Vladlenilich
О себе
Люблю фотографировать. Играть на гитаре. Готов к любому движу. И вообще я классный пацан, разбираюсь в местах и хайповой моде😎🤙
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность
Не нравится:
🪐 Астрология / таро
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