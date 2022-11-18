Томск
Профиль пользователя Vlada1909

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О себе

Не люблю спорт но при этом люблю гулять в компании. Люблю готовить, смотреть сериалы, читать мангу, играть в настолки и чуток в комп. Слушаю рок, поп, и старую музыку.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mil_lisa
Томск → Другое

Предлагаю встретиться,прогуляться)+ можем сходить в кофейню

маленькое фото пользователя Evgesha17
Томск → Другое

Хочу погулять,можно сходить куда нибудь)

маленькое фото пользователя Tanya_Bella
Томск → Другое

Приглашаю погулять🙂

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