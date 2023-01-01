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Томск
Профиль пользователя Valen._.tina

фото пользователя Valen._.tina

О себе

Люблю читать)
Последнее из понравившегося прочитанного "Овод" Войнич.
Нравится обсуждать самые разные темы: кино, литература, политика, религия)

Приучаю себя к активному отдыху, пока что не очень получается.

Ищу интересных и весёлых ребят, для приятных бесед и посиделок )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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