О себе

Люблю читать)

Последнее из понравившегося прочитанного "Овод" Войнич.

Нравится обсуждать самые разные темы: кино, литература, политика, религия)



Приучаю себя к активному отдыху, пока что не очень получается.



Ищу интересных и весёлых ребят, для приятных бесед и посиделок )