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Томск
Люблю читать)
Томск
Профиль пользователя Valen._.tina
О себе
Люблю читать)
Последнее из понравившегося прочитанного "Овод" Войнич.
Нравится обсуждать самые разные темы: кино, литература, политика, религия)
Приучаю себя к активному отдыху, пока что не очень получается.
Ищу интересных и весёлых ребят, для приятных бесед и посиделок )
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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