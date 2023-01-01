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Томск
Профиль пользователя Trykate

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О себе

Слушаю много рейва, смотрю твич, но и шоу от ю обязательно. Ещё роцк слушаю. Анимешки люблю посмотреть и в генш поиграть)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Томск → пообщаться

Мне 21, всякие чёрные приколы это прикольно

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