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Томск
Томск
Профиль пользователя Trykate
О себе
Слушаю много рейва, смотрю твич, но и шоу от ю обязательно. Ещё роцк слушаю. Анимешки люблю посмотреть и в генш поиграть)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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