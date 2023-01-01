Томск

Профиль пользователя Trykate

О себе Слушаю много рейва, смотрю твич, но и шоу от ю обязательно. Ещё роцк слушаю. Анимешки люблю посмотреть и в генш поиграть)

Была в сети на прошлой неделе

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