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Томск
Профиль пользователя Tatana1223

фото пользователя Tatana1223

О себе

Занимаюсь рукоделием, леплю из полимерной глины, шью игрушки. Слушаю шансон, люблю животных.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🍷 Алкоголь

События пользователя

Томск → пообщаться

Люблю поговорить! Но, осень, грустно, одиноко!

Томск → пообщаться

Замужние, есть? 🤗Давайте общаться!

Томск → пообщаться

Просто по дружески общаться! Может общение перерастёт в крепкую дружбу!!!!

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