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Томск
Томск
Профиль пользователя Tatana1223
О себе
Занимаюсь рукоделием, леплю из полимерной глины, шью игрушки. Слушаю шансон, люблю животных.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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