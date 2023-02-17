Томск
Профиль пользователя Tanya_Bella
О себе
Привет👋 Меня зовут Таня 🙃
Работаю в Томском политехе. Помогаю талантливым студентам раскрывать свой потенциал. В свободное время занимаюсь зооволонтерством 🐶🐱
Хочу найти новых друзей 🤗
О себе: добрая, милая, белая и пушистая 😇 Спокойная и уравновешенная. С хорошим чувством юмора 😉
Слушаю самую разную музыку 🎧
В людях ценю простоту, честность, душевность, чувство юмора, желание развиваться, оптимизм 😌
Буду очень рада пообщаться, прогуляться 🙂
Пиши 😉
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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