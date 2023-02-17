Привет👋 Меня зовут Таня 🙃 Работаю в Томском политехе. Помогаю талантливым студентам раскрывать свой потенциал. В свободное время занимаюсь зооволонтерством 🐶🐱 Хочу найти новых друзей 🤗 О себе: добрая, милая, белая и пушистая 😇 Спокойная и уравновешенная. С хорошим чувством юмора 😉 Слушаю самую разную музыку 🎧 В людях ценю простоту, честность, душевность, чувство юмора, желание развиваться, оптимизм 😌 Буду очень рада пообщаться, прогуляться 🙂 Пиши 😉

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Томск → Другое Для начала пообщаться

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