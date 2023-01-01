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Томск
Томск
Профиль пользователя svn65
О себе
Много работаю на удаленке, а свободное время посвящаю рисованию, симсу и любимому питомцу. Не против алкоголя, но против его вечного присутствия в жизни. Для меня очень ценна возможность общения на постоянной основе, я не готова к сообщениям раз в месяц. Не против (всеми руками за!) общения парами/компанией, у нас с мч много настолок, в которые не с кем сыграть.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
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