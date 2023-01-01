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Томск
Профиль пользователя svn65

фото пользователя svn65

О себе

Много работаю на удаленке, а свободное время посвящаю рисованию, симсу и любимому питомцу. Не против алкоголя, но против его вечного присутствия в жизни. Для меня очень ценна возможность общения на постоянной основе, я не готова к сообщениям раз в месяц. Не против (всеми руками за!) общения парами/компанией, у нас с мч много настолок, в которые не с кем сыграть.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя isokolovskaya

Томск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сделать друг, другу красивые фотографии для инсты.

Откликнулось 5 участников

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