О себе

Много работаю на удаленке, а свободное время посвящаю рисованию, симсу и любимому питомцу. Не против алкоголя, но против его вечного присутствия в жизни. Для меня очень ценна возможность общения на постоянной основе, я не готова к сообщениям раз в месяц. Не против (всеми руками за!) общения парами/компанией, у нас с мч много настолок, в которые не с кем сыграть.