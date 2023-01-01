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Томск
Томск
Профиль пользователя Shadow19_94
О себе
29 лет, сейчас ищу общения (желательно 24/7), люблю гулять(при любой погоде), кальян- одна из моих зависимостей. Умею поддерживать и давать советы, которые действительно работают(только если просят).
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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