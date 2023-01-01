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Томск
Профиль пользователя Shadow19_94

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О себе

29 лет, сейчас ищу общения (желательно 24/7), люблю гулять(при любой погоде), кальян- одна из моих зависимостей. Умею поддерживать и давать советы, которые действительно работают(только если просят).

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Томск → прогуляться, перекусить

Сходить в караоке и покурить кальян.

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Откликнулся 1 участник
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