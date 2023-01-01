Томск

Профиль пользователя Shadow19_94

О себе 29 лет, сейчас ищу общения (желательно 24/7), люблю гулять(при любой погоде), кальян- одна из моих зависимостей. Умею поддерживать и давать советы, которые действительно работают(только если просят).

Была в сети пару дней назад

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