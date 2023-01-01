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Томск
Обожаю ходить в походы и кататься на коньках! Не равнодушна к путешествиям автостопом, могу обсудить с тобой биологию ( особенно растения)
Томск
Профиль пользователя Sashafinya
О себе
Обожаю ходить в походы и кататься на коньках! Не равнодушна к путешествиям автостопом, могу обсудить с тобой биологию ( особенно растения)
Умею фотографировать 😌За любой движ 💅
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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