Томск
Профиль пользователя San4ez

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О себе

Хочу найти себе друзей, я люблю играть в игры, ещё мне нравится jdm

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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