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Томск
Профиль пользователя Polina19L

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О себе

Я очень люблю готовить и кушать)) Обожаю музыку, заниматься творчеством, иногда фотографирую(любитель) , Я не люблю спорт, но давно хочу начать танцевать и снова заняться фитнесом.
Ищу друзей девушек)
Мы можем сходить в кафе/ресторан, поболтать, устроить фотосессию, вместе сходить на спорт/танцы или просто погулять:))

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📺 Политика 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян
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