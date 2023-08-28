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Томск
Томск
Профиль пользователя Natalia_Gee
О себе
Работаю в ТГУ, веду практику у студентов. Люблю путешествия, в последнее время открываю для себя новые места по России. Нравится посещать театры, выставки и концерты инструментальной музыки, но не против провести время в отличной компании в клубе или караоке.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
Участие в других событиях
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