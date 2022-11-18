⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Томск

Томск
Профиль пользователя Mnirovich

фото пользователя Mnirovich
фото #2 пользователя Mnirovich
фото #3 пользователя Mnirovich
фото #4 пользователя Mnirovich
фото #5 пользователя Mnirovich
фото #6 пользователя Mnirovich

О себе

Разносторонний, люблю поговорить о всяком. Не умею долго переписываться)))
Если ты музыкант, наконец-то соберу муз-бэнд))) есть пара выпущенных соло-треков (на любой муз площадке "Шарафеев"))))
5 лет жил в Сочи, вернулся в свой любимый город.
Путешествие на выходные или отпуск - я за)))
Я очень разный)))

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь

События пользователя

Томск → прогуляться, перекусить
Скататься одним в днём в Нск и обратно. Утром выезд. Вечером возврат.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natali
Томск → Другое
Сходить на мероприятие
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Томск

Ищешь друзей и компанию в городе Томск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Томск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.