Переехала из Новосибирска. Ищу хороших подруг💃 Люблю спорт,аниме,животных💗 Прогулки,кино,покататься на самокатах,походить по тц и вкусно покушать🍪-это про меня😌 Если наши интересы совпадают,пожалуйста напиши))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Томск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.