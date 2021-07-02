Томск
Профиль пользователя mil_lisa

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О себе

Переехала из Новосибирска. Ищу хороших подруг💃
Люблю спорт,аниме,животных💗
Прогулки,кино,покататься на самокатах,походить по тц и вкусно покушать🍪-это про меня😌
Если наши интересы совпадают,пожалуйста напиши))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Томск → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться,прогуляться)+ можем сходить в кофейню

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