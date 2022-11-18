Томск
Профиль пользователя Maryana
О себе
Читатю книги (классика, психология , саморазвитие и др.), слушаю классическую музыку, нравится готовить, печь пироги. Люблю животных, есть кошка Варька)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🎮 Видеоигры
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