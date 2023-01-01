⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Томск

Томск
Профиль пользователя Ktrn

фото пользователя Ktrn

О себе

Люблю ходить пешком и долго пить кофе
Знаю несколько иностранных языков, чтобы не ждать переводы сериальчиков
Стараюсь тратить деньги на впечатления, а не на вещи

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро

События пользователя

Томск → другое

Тебе нравится рисовать?

маленькое фото пользователя juliesovaa
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ammy

Томск → прогуляться, перекусить

Для начала пообщаться

Откликнулось 6 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → пообщаться

Уютный чат для художников и тех, кто хочет ими стать

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Томск

маленькое фото пользователя Gomer
маленькое фото пользователя Polina19L
маленькое фото пользователя Trykate
маленькое фото пользователя Pavlik
маленькое фото пользователя anna_834
маленькое фото пользователя KristinaK
маленькое фото пользователя Serega28.11.85
маленькое фото пользователя Tamirlan
маленькое фото пользователя Tolstiibalbes
маленькое фото пользователя Yura14
маленькое фото пользователя Gami
маленькое фото пользователя Annastar
маленькое фото пользователя Oksana24
маленькое фото пользователя Vovik70rus
маленькое фото пользователя sergo0
маленькое фото пользователя Vitya
маленькое фото пользователя AnastasiaSh
маленькое фото пользователя Tanya_Bella
маленькое фото пользователя Dhwk
маленькое фото пользователя AndreykaSavin
маленькое фото пользователя Anya22
маленькое фото пользователя Ekaterina001
маленькое фото пользователя Lapochka
маленькое фото пользователя Czc238c
маленькое фото пользователя Tatana1223
маленькое фото пользователя Nicolay19
маленькое фото пользователя DaryaB
маленькое фото пользователя Vitalia

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам