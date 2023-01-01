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Томск
Люблю ходить пешком и долго пить кофе
Томск
Профиль пользователя Ktrn
О себе
Люблю ходить пешком и долго пить кофе
Знаю несколько иностранных языков, чтобы не ждать переводы сериальчиков
Стараюсь тратить деньги на впечатления, а не на вещи
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
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