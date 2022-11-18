Изучаю иностранные языки, катаюсь на велосипеде, читаю книги. Учусь играть на гитаре. Слушаю разную музыку: рок, поп, 80-е, 90-е и др🎶 Люблю гулять и путешествовать💜

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

📚 Книги 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба

🪐 Астрология / таро 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.