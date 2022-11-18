Томск
Профиль пользователя isokolovskaya

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О себе

Хочу создать девчачий кружок по интересам и собираться вместе.
Делать друг, другу фотографии, ходить в кино, выставки, или интересные мероприятия в городе.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

События пользователя

Томск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сделать друг, другу красивые фотографии для инсты.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.