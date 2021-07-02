Томск
Профиль пользователя Genias_8

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О себе

Ищу нам с дочерью компанию в велопрогулках😁. Замужем. Также могу пообщаться онлайн. Не против найти новых друзей.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Томск → активный отдых

Ищу велокомпанию на 20.06.(с утра до обеда). Буду с дочкой 2 лет😜.

Участие в других событиях

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