Ищу нам с дочерью компанию в велопрогулках😁. Замужем. Также могу пообщаться онлайн. Не против найти новых друзей.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

📺 Политика 💩 Странный юмор

Томск → активный отдых Ищу велокомпанию на 20.06.(с утра до обеда). Буду с дочкой 2 лет😜.

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

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