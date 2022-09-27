Помогаю найти дело жизни и избавиться от зависимостей с помощью эзотерики. Занимаюсь нумерологией, астрологией, целительством и тета хилингом. Преподаю нумерологию, обожаю знакомиться с новыми людьми. Учусь на юридическом🤭

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

🎮 Видеоигры 💨 Кальян ☣️ Токсичность

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