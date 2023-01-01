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Томск
Томск
Профиль пользователя ello49
О себе
Коллекционер кукол, поэт, писатель, фотограф, модель, верну твой 2007, мама, шопинг, кататься на горках, люблю картошку, мясо, рок музыку, нравится стиль аниме, верю в бога, есть кот, эмоциональная
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн
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