Томск

Профиль пользователя ello49

О себе Коллекционер кукол, поэт, писатель, фотограф, модель, верну твой 2007, мама, шопинг, кататься на горках, люблю картошку, мясо, рок музыку, нравится стиль аниме, верю в бога, есть кот, эмоциональная

Была в сети пару дней назад

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