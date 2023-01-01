⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Томск

Томск
Профиль пользователя ello49

фото пользователя ello49

О себе

Коллекционер кукол, поэт, писатель, фотограф, модель, верну твой 2007, мама, шопинг, кататься на горках, люблю картошку, мясо, рок музыку, нравится стиль аниме, верю в бога, есть кот, эмоциональная

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность🏢 Работа🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Томск

маленькое фото пользователя Vladimir_Gertsev
маленькое фото пользователя VerSalli
маленькое фото пользователя Serega28.11.85
маленькое фото пользователя Lapochka
маленькое фото пользователя Andrewskromnay
маленькое фото пользователя sergey_yankov
маленькое фото пользователя Blanes2
маленькое фото пользователя Tochik
маленькое фото пользователя Stepan_321
маленькое фото пользователя Woland
маленькое фото пользователя KristinaK
маленькое фото пользователя sob2
маленькое фото пользователя Vitalia
маленькое фото пользователя Ramanet
маленькое фото пользователя Annastar
маленькое фото пользователя Tanya_Bella
маленькое фото пользователя Petal
маленькое фото пользователя Krish
маленькое фото пользователя sergo0
маленькое фото пользователя AngelOfDeath
маленькое фото пользователя Oksana24
маленькое фото пользователя Ipuha
маленькое фото пользователя Nicolay19
маленькое фото пользователя Elizabeth_martin
маленькое фото пользователя Yura_Caesar
маленькое фото пользователя BARS
маленькое фото пользователя aliceimean
маленькое фото пользователя RxTx

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам