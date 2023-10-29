Томск

Профиль пользователя Elizabeth_martin

О себе С головой погружена в саморазвитие. Ценю дружбу, сторонник долгих,крепких и доверительных отношений.Люблю активный отдых, путешествия. Против алкоголя и ночных клубов.

Была в сети на прошлой неделе

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