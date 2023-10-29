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Томск
Томск
Профиль пользователя Elizabeth_martin
О себе
С головой погружена в саморазвитие. Ценю дружбу, сторонник долгих,крепких и доверительных отношений.Люблю активный отдых, путешествия. Против алкоголя и ночных клубов.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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