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Томск
Профиль пользователя Elizabeth_martin

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О себе

С головой погружена в саморазвитие. Ценю дружбу, сторонник долгих,крепких и доверительных отношений.Люблю активный отдых, путешествия. Против алкоголя и ночных клубов.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн
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