Томск

Профиль пользователя Ekaterina001

О себе Люблю слушать современную музыку. При возможности посещаю Большой театр, нравится болет. Много гуляю, в хорошую погоду могу часами гулять по городу. Нравится танцевать, фотографироваться иногда участвую в рекламных съемках. Занимаюсь спортом, растяжка, теннис, бассейн. Люблю читать книги о психологии.

Была в сети на этой неделе

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