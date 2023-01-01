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Томск
Томск
Профиль пользователя Ekaterina001
О себе
Люблю слушать современную музыку. При возможности посещаю Большой театр, нравится болет. Много гуляю, в хорошую погоду могу часами гулять по городу. Нравится танцевать, фотографироваться иногда участвую в рекламных съемках. Занимаюсь спортом, растяжка, теннис, бассейн. Люблю читать книги о психологии.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре
События пользователя
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