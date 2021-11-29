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Томск
Увлекаюсь настольно-ролевыми играми (DnD, VtM, FateCore). Пишу рассказ в жанре фэнтези. Меломан, но современную музыку не слушаю.
Томск
Профиль пользователя Domen
О себе
Увлекаюсь настольно-ролевыми играми (DnD, VtM, FateCore). Пишу рассказ в жанре фэнтези. Меломан, но современную музыку не слушаю.
Буду рад пообщаться и познакомиться)
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