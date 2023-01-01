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Томск
Томск
Профиль пользователя Daniil777
О себе
Люблю гулять:)
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей
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