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Томск
Профиль пользователя Daniil777

фото пользователя Daniil777

О себе

Люблю гулять:)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь

События пользователя

Томск → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре города, пообщаться о разном. Girls only. 😉😁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя PANDA_P

Владивосток → пообщаться

В чем смысл жизни?

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу родственную душу)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя katysss

Санкт-Петербург → пообщаться

Кто не спит, приглашаю пообщаться в чатике

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Evgesha17

Томск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять,можно сходить куда нибудь)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя arina_ryaba

Москва → пообщаться

я тут уже запуталась куда жмать…давайте дружить!! 😇😇

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя lesasy

Санкт-Петербург → пообщаться

хочу поделиться с вами радостями

Откликнулось 5 участников

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