Томск
Профиль пользователя Ammy
О себе
Буду рада найти компанию в лице серьезной девушки, которая ценит дружбу, с которой можно поговорить и повеселится. Чувство юмора очень приветствуется. Думаю, было бы интересно обсуждать фильмы/книги, посещать выставки, концерты, кино, ходить в новые места и получать позитивные эмоции.
Люблю спорт, стихи Есенина, классическую музыку, фильмы над которыми можно подумать. Также люблю узнавать что-то новое, общаться на серьезные темы. В то же время не против посмеяться, потанцевать и отведать новые вкусы кальяна.
Неравнодушна к Marvel и бультерьерам.
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
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