О себе

Я занимаюсь фрилансом, работаю художником-иллюстратором. Закончила ТГПУ, на психолога. Люблю играть в волейбол))



Всегда за черный юмор и куда нибудь сходить))



Есть молодой человек. Также два китика и собачка 🐱🐶