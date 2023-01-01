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Томск
Я занимаюсь фрилансом, работаю художником-иллюстратором. Закончила ТГПУ, на психолога. Люблю играть в волейбол))
Томск
Профиль пользователя albiina
О себе
Я занимаюсь фрилансом, работаю художником-иллюстратором. Закончила ТГПУ, на психолога. Люблю играть в волейбол))
Всегда за черный юмор и куда нибудь сходить))
Есть молодой человек. Также два китика и собачка 🐱🐶
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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