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Томск
Профиль пользователя albiina

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О себе

Я занимаюсь фрилансом, работаю художником-иллюстратором. Закончила ТГПУ, на психолога. Люблю играть в волейбол))

Всегда за черный юмор и куда нибудь сходить))

Есть молодой человек. Также два китика и собачка 🐱🐶

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Томск → прогуляться, перекусить

Встретиться пообщаться, классно провести время 🙃

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Томск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сделать друг, другу красивые фотографии для инсты.

Откликнулось 8 участников

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