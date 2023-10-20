⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Томск
Томск
Буду рада общению с активными и позитивными людьми, с которыми можно пообщаться на разные темы и интересно провести время. Чувство юмора приветствуется)
Томск
Профиль пользователя A_lena
О себе
Буду рада общению с активными и позитивными людьми, с которыми можно пообщаться на разные темы и интересно провести время. Чувство юмора приветствуется)
Кальянным, караоке, а также другим интересным мероприятиям - да! Также как и интересным беседам и спокойным посиделкам или прогулкам.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Томск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам