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Томск
Профиль пользователя A_lena

фото пользователя A_lena

О себе

Буду рада общению с активными и позитивными людьми, с которыми можно пообщаться на разные темы и интересно провести время. Чувство юмора приветствуется)
Кальянным, караоке, а также другим интересным мероприятиям - да! Также как и интересным беседам и спокойным посиделкам или прогулкам.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Томск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, выпить кофе

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

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Томск → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться,прогуляться)+ можем сходить в кофейню

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Shadow19_94

Томск → прогуляться, перекусить

Сходить в караоке и покурить кальян.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Ksusha12

Москва → пообщаться

Найти подружку

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя albiina

Томск → прогуляться, перекусить

Встретиться пообщаться, классно провести время 🙃

Откликнулся 1 участник

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