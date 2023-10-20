О себе

Буду рада общению с активными и позитивными людьми, с которыми можно пообщаться на разные темы и интересно провести время. Чувство юмора приветствуется)

Кальянным, караоке, а также другим интересным мероприятиям - да! Также как и интересным беседам и спокойным посиделкам или прогулкам.