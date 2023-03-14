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Тольятти
Профиль пользователя Yana.K

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О себе

Привет, меня зовут Яна!

Люблю болтать на разные темы, гулять по набережной провожая закат, пить кофе, смотреть турецкие сериалы (Серкан, это ты постучался в мою дверь?), готовить вкусняшки, фотографировать и фотографироваться!

Недавно живу в Тольятти!Очень ищу подругу и компанию❤️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Тольятти → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогулять по городу, попить кофе, пофоткаться!Кто со мной?☺️

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