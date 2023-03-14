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Тольятти
Привет, меня зовут Яна!
Тольятти
Профиль пользователя Yana.K
О себе
Привет, меня зовут Яна!
Люблю болтать на разные темы, гулять по набережной провожая закат, пить кофе, смотреть турецкие сериалы (Серкан, это ты постучался в мою дверь?), готовить вкусняшки, фотографировать и фотографироваться!
Недавно живу в Тольятти!Очень ищу подругу и компанию❤️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
События пользователя
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