О себе

Привет, меня зовут Яна!



Люблю болтать на разные темы, гулять по набережной провожая закат, пить кофе, смотреть турецкие сериалы (Серкан, это ты постучался в мою дверь?), готовить вкусняшки, фотографировать и фотографироваться!



Недавно живу в Тольятти!Очень ищу подругу и компанию❤️