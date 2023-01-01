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Тольятти
Из спорта я занимаюсь конным спортом и косиками. Из музыки я просто обожаю к-поп и т. д. 😍 Люблю группу BTS, stray kids и black pink 💕
Тольятти
Профиль пользователя Vesta2012
О себе
Из спорта я занимаюсь конным спортом и косиками. Из музыки я просто обожаю к-поп и т. д. 😍 Люблю группу BTS, stray kids и black pink 💕
Я ищу подругу или друга🥰
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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