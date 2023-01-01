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Тольятти
Тольятти
Профиль пользователя Veronika12345
О себе
В свободное время люблю посмотреть сериалы, порисовать. Очень люблю прогуляться, особенно по пляжу.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь💃 Потанцевать
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