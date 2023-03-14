Тольятти
Профиль пользователя Tiko

фото пользователя Tiko
фото #2 пользователя Tiko

О себе

Волейбол, настольный теннис, ролики, велосипед, лыжи, коньки, прогулки.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Тольятти → активный отдых

Свалю всё в кучу...

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.

маленькое фото пользователя Alexa777
Тольятти → Другое

Расширить круг общения, найти интересных друзей

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Тольятти → Другое

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