Тольятти
Профиль пользователя Tate123

фото пользователя Tate123
фото #2 пользователя Tate123
фото #3 пользователя Tate123

О себе

✅люблю вечерние прогулки
✅по возможности посещаю неформальные вечеринки, рок-концерты

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

События пользователя

Тольятти → другое

Пошли в бар Пипа💅🏻

Тольятти → сходить на мероприятие

Пошли в бар ПиПа?

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Тольятти

Ищешь друзей и компанию в городе Тольятти?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тольятти.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.