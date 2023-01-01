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Тольятти
Тольятти
Профиль пользователя Tangin95
О себе
Работаю, смотрю сериалы, могут прогуляться по городу. Я спокойная, но с некоторыми могу быть и веселой. Люблю посплетничать, посмеяться, но не осуждаю никого и не учу жить. Замужем, ищу подруг.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🏢 Работа☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🏫 Учеба💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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