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Тольятти
Профиль пользователя Tangin95

фото пользователя Tangin95

О себе

Работаю, смотрю сериалы, могут прогуляться по городу. Я спокойная, но с некоторыми могу быть и веселой. Люблю посплетничать, посмеяться, но не осуждаю никого и не учу жить. Замужем, ищу подруг.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🏢 Работа☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🏫 Учеба💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Тольятти → прогуляться, перекусить

Ищу подругу в старике. Погулять, пообщаться

Участие в других событиях

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Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

Откликнулось 13 участников

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Тольятти → сходить на мероприятие

Предлагаю весело и культурно превести время

Откликнулось 11 участников

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