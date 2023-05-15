Тольятти

Профиль пользователя Sweeta

О себе Я за плюсовые впечатления, культурный досуг - театр, кино, филармония, концерты, мероприятия, ближние поездки, прогулки, креативные свидания) поиграть в настольный теннис, полазить по горам, послушать рок и неоклассику.

Была в сети на этой неделе

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