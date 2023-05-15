⬅️ Посмотреть других пользователей в Тольятти
Тольятти
Тольятти
Профиль пользователя Sweeta
О себе
Я за плюсовые впечатления, культурный досуг - театр, кино, филармония, концерты, мероприятия, ближние поездки, прогулки, креативные свидания) поиграть в настольный теннис, полазить по горам, послушать рок и неоклассику.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Тольятти
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам