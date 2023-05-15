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Тольятти
Профиль пользователя Sweeta

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О себе

Я за плюсовые впечатления, культурный досуг - театр, кино, филармония, концерты, мероприятия, ближние поездки, прогулки, креативные свидания) поиграть в настольный теннис, полазить по горам, послушать рок и неоклассику.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Тольятти → прогуляться, перекусить

Я за прогулки, кофейные беседы, шутки и веселое общение. Идем на фильм Путь реки

Тольятти → пообщаться

Давайте писать письма и радовать открытками !

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