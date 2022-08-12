Тольятти
Профиль пользователя Step83

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О себе

Занимаюсь спортом

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → активный отдых

Сходить провести время

Москва → пообщаться

Пообщаемся на любые вопросы, практика)

Москва → пообщаться

Fernando Pulichino - Attic Party

Тольятти → прогуляться, перекусить

Катание на велосипеде в лесу в первой половине дня

Тольятти → прогуляться, перекусить

Кто на грушу?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anya199
Москва → Другое

Сходить на фестиваль электронной музыки Repeat

маленькое фото пользователя Alexa777
Тольятти → Другое

Расширить круг общения, найти интересных друзей

маленькое фото пользователя Annna
Москва → Другое

Сходить на фестиваль repeat

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.