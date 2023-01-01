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Тольятти
Профиль пользователя Rovi26

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О себе

Хочу найти подружку для общения и совместных прогулок) У меня есть малыш ему 1 годик 💞

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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