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Тольятти
Люблю джаз, рок и фолк. Хотя всегда открыта новым направляем в музыке.
Тольятти
Профиль пользователя Rina37
О себе
Люблю джаз, рок и фолк. Хотя всегда открыта новым направляем в музыке.
Обожаю книги, особенно в направлении фэнтези и фантастика.
Фанат аниме и манги, к дорамам прохладно, но иногда тоже заходит
Вкусно покушать это тоже про меня) любитель попробовать необычные блюда, напитки(кофе и чай вечные фавориты.Могу пробовать вино и прочий алкоголь,но не напиваться, в целом встречи по принципу набухаться не для меня)
Из кинолент предпочитаю детективы и боевики, терпеть не могу романтические комедии и ужастики. И да я та самая взрослая тётя которая сидит без детей в кино на мультиках.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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