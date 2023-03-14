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Тольятти
Профиль пользователя Rina37

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О себе

Люблю джаз, рок и фолк. Хотя всегда открыта новым направляем в музыке.
Обожаю книги, особенно в направлении фэнтези и фантастика.
Фанат аниме и манги, к дорамам прохладно, но иногда тоже заходит
Вкусно покушать это тоже про меня) любитель попробовать необычные блюда, напитки(кофе и чай вечные фавориты.Могу пробовать вино и прочий алкоголь,но не напиваться, в целом встречи по принципу набухаться не для меня)
Из кинолент предпочитаю детективы и боевики, терпеть не могу романтические комедии и ужастики. И да я та самая взрослая тётя которая сидит без детей в кино на мультиках.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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