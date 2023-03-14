О себе

Люблю джаз, рок и фолк. Хотя всегда открыта новым направляем в музыке.

Обожаю книги, особенно в направлении фэнтези и фантастика.

Фанат аниме и манги, к дорамам прохладно, но иногда тоже заходит

Вкусно покушать это тоже про меня) любитель попробовать необычные блюда, напитки(кофе и чай вечные фавориты.Могу пробовать вино и прочий алкоголь,но не напиваться, в целом встречи по принципу набухаться не для меня)

Из кинолент предпочитаю детективы и боевики, терпеть не могу романтические комедии и ужастики. И да я та самая взрослая тётя которая сидит без детей в кино на мультиках.