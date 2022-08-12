✅Катаюсь на велосипеде, в особенности люблю даунхилл, но велосипед малость тихоходный. ✅Люблю слушать, а так же писать музыку. Основное направление тяжелый рок, но ничего против не имею танцевальных жанров. ✅Смотрю аниме, предпочитаю романтическую повседневность вместо исекайным гаремникам, могу посмотреть что то вроде любимого во франксе, эта Фарфоровая кукла влюбилась, а бывают настроения к космическому денди, kissXsis😅

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

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