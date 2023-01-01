О себе

Всем привет! Я Маруська! Меня радует алмазная вышивка, рисование картин по номерам, уют в доме, прогулки. Отдыхаю душой когда фотографирую всё красивое, и прогуливаюсь по новым местам. Нравится катание на велосипеде. В эту серую погоду планирую не унывать, а освоить танцы Зумба, и катание на коньках. Ищу таких же простых и лёгких людей как я, кому одиноко, и хочется найти подруг! Давайте дружить)