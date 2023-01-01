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Тольятти
Профиль пользователя Maruska29

фото пользователя Maruska29

О себе

Всем привет! Я Маруська! Меня радует алмазная вышивка, рисование картин по номерам, уют в доме, прогулки. Отдыхаю душой когда фотографирую всё красивое, и прогуливаюсь по новым местам. Нравится катание на велосипеде. В эту серую погоду планирую не унывать, а освоить танцы Зумба, и катание на коньках. Ищу таких же простых и лёгких людей как я, кому одиноко, и хочется найти подруг! Давайте дружить)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Тольятти → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн только с жителями Тольятти

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Тольятти → сходить на мероприятие

Предлагаю весело и культурно превести время

Откликнулось 10 участников

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