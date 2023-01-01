⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Тольятти
Тольятти
Тольятти
Профиль пользователя Maruska29
О себе
Всем привет! Я Маруська! Меня радует алмазная вышивка, рисование картин по номерам, уют в доме, прогулки. Отдыхаю душой когда фотографирую всё красивое, и прогуливаюсь по новым местам. Нравится катание на велосипеде. В эту серую погоду планирую не унывать, а освоить танцы Зумба, и катание на коньках. Ищу таких же простых и лёгких людей как я, кому одиноко, и хочется найти подруг! Давайте дружить)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Тольятти
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам