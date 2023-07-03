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Тольятти
Профиль пользователя MARIA022

фото пользователя MARIA022

О себе

Привет меня зовут Маша мне 22
Только переехала в Тольятти и ищу новых друзей 😱
Работаю из дома графическим дизайнером, люблю рисовать, и вырезать из картона разные штуки😂
Смотрю много мультиков и планирую заняться тафтингом
Есть собака джек рассел терьер

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

События пользователя

Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

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Откликнулось 19 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Ju.Gi

Москва → пообщаться

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri

Москва → пообщаться

Девочки давайте дружить 🩷

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Yula

Самара → прогуляться, перекусить

Вечерний перекус

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Jack

Москва → пообщаться

Нетворкинг – собрать интересных людей в одном месте (без токсичности)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Helen25

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Arma

Тольятти → сходить на мероприятие

Предлагаю весело и культурно превести время

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vicky

Красноярск → пообщаться

Поговорить (по настроению), подружиться (по желанию) :)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя DariaStep

Москва → пообщаться

Общение на долгий период (онлайн)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sterva43

Воронеж → пообщаться

Хочу найти подружку

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя sovest

Москва → пообщаться

Давно хочу создать свой чат для общения, если тебе интересно, то дай знать 😏

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kitinka

Самара → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, общение, прогулки, всякое такое)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Aniri11_04

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется пообщаться не только с молодым человеком)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Steshka

Ростов-на-Дону → пообщаться

Поныть, обсудить, поржать.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Misaki

Самара → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пофотографироваться, поболтать.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Hellcat_story

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя NatMax

Хабаровск → пообщаться

Поболтать о сериалах и играх

Откликнулись 3 участника

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Давайте обменяемся анекдотами!!

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