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Тольятти
Привет меня зовут Маша мне 22
Тольятти
Профиль пользователя MARIA021
О себе
Привет меня зовут Маша мне 22
Только переехала в Тольятти и ищу новых друзей 😱
Работаю из дома графическим дизайнером, люблю рисовать, и вырезать из картона оружия😂
Смотрю много мультиков и планирую заняться тафтингом
Есть собака джек рассел терьер
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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