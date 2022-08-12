О себе

Привет меня зовут Маша мне 22

Только переехала в Тольятти и ищу новых друзей 😱

Работаю из дома графическим дизайнером, люблю рисовать, и вырезать из картона оружия😂

Смотрю много мультиков и планирую заняться тафтингом

Есть собака джек рассел терьер