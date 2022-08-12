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Тольятти
Профиль пользователя Kubik

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О себе

Уверенный любитель на велике, за дальние прогулки.
Починяю компьютеры и сети.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Тольятти → прогуляться, перекусить
Прогуляться по городу, живое общение.
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