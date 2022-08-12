Тольятти
Профиль пользователя juliyakuramshina
О себе
Я графический и веб-дизайнер. Катаюсь на велосипеде и роликах. Люблю гулять и путешествовать. Смотрю кино, сериалы, играю в настолки, курю кальян)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
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