Тольятти
Профиль пользователя Drongar
О себе
Любитель абсурда и отсылочек.
Нелюбитель фотографироваться и заправленных рубашек.
Громкий и шумный.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Челябинск → Другое
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Алматы → Другое
Лучшая видеоигра в вашей жизни
Одинцово → Другое
Живите долго и процветайте 🖖🏻
Краснодар → Другое
Те, кто со мной на одной волне ~
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)
Санкт-Петербург → Другое
Просто хочется новых знакомств и интересного общения )
Тольятти → Другое
А какая у тебя суперспособность?
Тольятти → Другое
ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.
Самара → Другое
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