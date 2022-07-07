Любитель абсурда и отсылочек. Нелюбитель фотографироваться и заправленных рубашек. Громкий и шумный.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Тольятти → Другое А какая у тебя суперспособность?

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Москва → Другое Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Одинцово → Другое Живите долго и процветайте 🖖🏻

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тольятти.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.