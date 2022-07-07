Тольятти
Профиль пользователя Drongar

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фото #2 пользователя Drongar

О себе

Любитель абсурда и отсылочек.
Нелюбитель фотографироваться и заправленных рубашек.
Громкий и шумный.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

События пользователя

Тольятти → пообщаться

По каким критериям определить абсолютно прекрасного единорога?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Harumi
Алматы → Другое

Лучшая видеоигра в вашей жизни

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое

Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

маленькое фото пользователя Elizaveta_Zai
Санкт-Петербург → Другое

Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

А какая у тебя суперспособность?

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.

маленькое фото пользователя VeraV97
Самара → Другое

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