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Тольятти
Профиль пользователя DoubleYou

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О себе

Меломан: слушаю любую музыку либо под настроение, либо чтобы настроиться на тот, или иной род деятельности.
Не любитель спорта, могу сходить куда-то «за компанию», но сам ничем не занимаюсь, и не посещаю такого рода мероприятия.
Люблю поиграть в видеоигры, поскольку ничего не остаётся… либо пить, либо играть, ну или же совмещать… выпить люблю, но не слишком часто, обычно по-настроению.

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан
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