Вообще я много чего люблю, могу общаться совершенно на разные темы) и у меня есть малышка ей 1 год, было бы здорово если бы у тебя был тоже ребенок)

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

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