Преподаю английский онлайн, не хватает живого общения и новых впечатлений. Интересы: саморазвитие, психология, шоппинг, стиль, макияж, путешествия, фото, йога, прогулки в лесу и на природе, домашний дизайн и уют, парфюмерия (ноты, направления), танцы, музыка, иностранные языки, совсем немного астрология. Не против погулять, поиграть в настолки, посидеть в кафе и поболтать, пофоткаться, походить по магазинам, поболтать на английском.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тольятти.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.