Тольятти
Профиль пользователя Alexa777
О себе
Преподаю английский онлайн,
не хватает живого общения и новых впечатлений.
Интересы: саморазвитие, психология, шоппинг, стиль, макияж, путешествия, фото, йога, прогулки в лесу и на природе, домашний дизайн и уют, парфюмерия (ноты, направления), танцы, музыка, иностранные языки, совсем немного астрология.
Не против погулять, поиграть в настолки, посидеть в кафе и поболтать, пофоткаться, походить по магазинам, поболтать на английском.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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